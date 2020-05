Chi è Federico Cesari (Martino di Skam)? Età, fidanzata, film, Cesaroni, medicina

Di Giulio Pasqui giovedì 14 maggio 2020

Federico Cesari è l'attore che interpreta Martino in Skam Italia.

[img src = "https://media.gossipblog.it/d/d80/federico-cesari-martino-skam-nome-attore.jpeg" alt = "" align = "center" size = "large" id = " 620.953" ]

Federico Cesari è uno degli attori più amati del momento dalla generazione y. E 'lui che interpreta Martino Rametta in Skam Italia , la cui quarta stagione è disponibile dal 15 maggio su Netflix. Presente sin dalla prima stagione, il suo personaggio è stato il protagonista della seconda stagione con l'accettazione della sua omosessualità (infatti Martino è gay) e la presa di sé stessa. " All'inizio avrei dovuto interpretare Giovanni ", ha raccontato in un'intervista. Tra l'altro, una curiosità: lui e Ludovica Martino (Eva) hanno frequentato la stessa scuola elementare.

Classe 1997, Federico Cesari è nato il 5 marzo a Roma, dove vive. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata all'età di 12 anni, quando ha interpretato Andy nei Cesaroni (era il figlio più piccolo di Olga e compagno di classe di Matilde). " Ho iniziato sin da piccolo a recitare, sono innamorato di questo mondo. Ci sono capitati un po 'per caso in questo ambiente, come succede spesso a quell'età ". Prima di Skam , in tv l'abbiamo visto anche in Tutti i pazzi per amore 2 , Don Matteo 11 e la recente La Guerra è Finita . Invece al cinema ha partecipato al film La cena per farli conoscere (quando aveva dieci anni) e Il figlio più piccolo di Pupi Avati, Non c'è campo di Federico Moccia. Federico ha anche partecipato ad alcuni spot pubblicitari come Quattro saldi in padella Findus , Simmenthal , Enel e Tim .

Dopo il diploma, l'autore è iscritto all'Università di Roma per studiare Medicina . " Sto facendo l'internato a Immunologia e devozione che mi piace molto. Se un domani volessi specializzarmi potrei farci un pensierino (...) Il mio sogno sarebbe lontano combaciare le due cose, ma dubito che possa mai accadere. sono iscritto all'università perché non mi sentivo pronto ad abbandonare lo studio dopo il liceo ", ha raccontato.

Federico Cesari è fidanzato? La risposta è sì. Intervistato da Vanity Fair , l'attore ha detto: " Sono felicemente fidanzato , ma cerco di essere discreto. Non vedo come una cosa necessaria farmi vedere con la mia ragazza. Anche perché stiamo insieme da poco ... Lei è matura e intelligente ". Non conosciamo il nome della fortuna. Parlando dell'omosessualità, pur essendo molto rispettoso e attento, l'ha definito " una realtà che non mi appartiene ".

L'attore è presente sui social. Su Instagram è seguito da quasi 200mila persone. "La verità è che il mio account Instagram è stato hackerato durante la messa in onda della prima stagione di SKAM, per cui ho dovuto rifarlo da capo. In realtà amo i social network e Instagram mi sento di parlare con i miei amici. come un normalissimo ventenne. Seguo i miei amici, leggo le loro storie e interagisco, quando riesco, con chi mi scrive perché mi segue come attore".

[img src = "https://media.gossipblog.it/6/604/federico-cesari-cesaroni.jpg" alt = "" align = "center" size = "large" id = "620957"]