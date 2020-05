Chi è Ludovica Martino (Eva di Skam)? Età, altezza, film, laurea, fidanzato, Instagram

Di Giulio Pasqui giovedì 14 maggio 2020

Ludovica Martino è l'attrice che interpreta Eva in Skam Italia.

Ludovica Martino è il nome dell'attrice che interpreta Eva Brighi in Skam Italia , la cui quarta stagione è disponibile dal 15 maggio su Netflix e Tim Vision. Il suo personaggio è stato il protagonista della prima stagione con la storia d'amore assieme a Giovanni Garau. Ludovica è curiosamente vincolata ad altri attori della serie tv. Infatti con Federico Cesari (Martino) ha frequentato le lezioni elementari e sempre insieme a lui ha partecipato a una puntata dell'11esima stagione di Don Matteo . Invece ha frequentato il liceo classico di Roma assieme a Pietro Turano (Filippo).

Classe 1997, è nata il 26 febbraio a Roma. Dopo il liceo classico ha frequentato diversi laboratori, corsi e scuole di recitazione. Si è laureata in interpretariato e traduzione. Infatti, oltre all'inglese, sa parlare anche russo e spagnolo. Il suo primo approccio con la recitazione? L'ha raccontato lei: " Quand'ho compiuto 16 anni, ho creato un rompere le scatole a mamma e papà. Volevo mi iscrivevo in un corso di recitazione nel quale potessi canalizzare il mio estro. Il patto, alla fine, è stato“ niente agenzia, niente lavoro, studio solista ". Almeno fino ai 18 anni. Appena diventato maggiorenne, mi sono preso un'agenzia e ho creato una tariffa provini ".Nel 2016 è apparsa nei due punti della Tim con Pif. Dal 2015 ha recitato in alcune fiction tra cui Dio Dio aiuti, Don Matteo e Tutto può succedere (con il ruolo di Emilia). Dopo il debutto in Skam , nel 2019, ha esordito al cinema con il film Il Campione al fianco di Stefano Accorsi.

Qualche curiosità su di lei? Ha praticato svariati sport come nuoto, ginnastica artistica, sci, danza, pallavolo. Ama viaggiare. Ha un ottimo rapporto con la madre: " Lei è la persona che resta sempre al mio fianco, mi tutela, cerca di aiutarmi come può. Molto spesso mi aiuta a preparare i provini. Mia madre è la persona che c'è sempre stata " . Ha Avuto Una storia l'attore Luca Grispini , Che Interpretazione Federico Cenegallo in Skam , ma la Loro Relazione SEMBRA terminata (in Realtà non si Tratta Più sui sociale). Su Instagram è seguita da più di 300mila persone, lì pubblica foto professionale o con i suoi cani e gatti.