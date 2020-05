Chi è Greta Ragusa (Silvia di Skam Italia)? Età, fidanzato, Instagram

Di Giulio Pasqui giovedì 14 maggio 2020

Greta Ragusa è l'attrice che interpreta Silvia in Skam Italia.

Greta Ragusa è il nome dell'attrice che interpreta il personaggio di Silvia Mirabella nella serie Skam Italia , la cui quarta stagione è disponibile dal 15 maggio su Netflix e TimVision. Classe 1999, Greta è nata il 14 gennaio a Roma, dove vive tutt'ora. Appassionata di arte, musica e cinema, ha frequentato il Liceo Classico Torquato Tasso della capitale. E 'alta 169 cm, ha gli occhi verdi ei capelli castani (infatti non è bionda naturale). " Non mi rivedo molto nel mio personaggio, forse mi rivedo più in Eva o Eleonora. Forse ero come Silvio quando ero più piccola ".

Il suo ruolo in Skam Italia è stato il suo primo ruolo importante nel settore televisivo o cinematografico. " Quando sono arrivati ​​per la prima volta sul set non ne conosco nemmeno una regola e ho imparato molto grazie all'esperienza e alla professionalità delle persone che ho incontrato nel mio percorso ", ha raccontato. Precedentemente ha frequentato un corso di teatro classico con il regista Paolo Pasquini e ha recitato in tre spettacoli al Teatro Palladium e al Teatro Parioli di Roma. Nello spettacolo " Heroides " di Ovidio ha recitato il personaggio principale.

Sogna di studiare Psicologia. Non conosciamo granché sulla sua vita privata. Una volta Greta ha raccontato: " Ero innamorata di un ragazzo. Era molto più grande di me, io avevo 14 anni . Su Instagram ha più di 100mila follower.