Uomini e Donne, Giovanna e Sammy fanno pace e poi rischiano di litigare nuovamente (Video)

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Giovanna Abate ha scritto una lettera per Sammy, mostrando l'intenzione di appianare le recenti difficoltà e le ultime incomprensioni.

Giovanna ha esordito, dichiarando di esserci rimasta molto male dopo l'ultima discussione avuta in studio con Sammy, durante la quale quest'ultimo ha accusato la tronista di essere insensibile dinanzi ai suoi problemi causati dall'emergenza sanitaria:

Nella lettera, Giovanna ha chiesto scusa a Sammy, ha ribadito il proprio interesse per lui, offrendogli la possibilità di continuare a conoscerla nelle modalità a lui più comode:

Ho preferito scriverti perché so che mi faccio sopraffare dall'istinto e dall'emozione. Vorrei dirti in modo chiaro ciò che penso. Ci siamo bloccati sullo stesso punto senza fare passi avanti. Ti chiedo scusa se ti sei sentito mancare di rispetto riguardo i tuoi problemi familiari e lavorativi. La mia era solo una domanda legittima riguardo la tua condizione da ex marito. Non è stata un'inquisizione. Comprendo bene le tue difficoltà. Sono problemi che toccano tutti noi. Lungi da me sminuirli. Tu a me piaci tanto e non ho mai fatto mistero di questo. L'ho sempre mostrato, amche quando mi sono arrabbiata più del dovuto. Io vorrei provare ad andare avanti. Da parte mia, avrai la strada spianata. Sono pronta per continuare a conoscerti. Non ti chiedo di venire fino a qui, per non mettere a rischio la salute di tuo figlio. Se vorrai continuare a conoscermi in queste modalità, nessun problema. In tutta onestà, però, ti dico che sto conoscendo anche altre persone e voglio vivermele al 100%. Voglio trovare una persona che mi piace tanto e a cui io piaccio allo stesso modo. Desidero una persona che mi voglia davvero. Spero che ci sarà il modo di andare avanti e di vedere qualcosina oltre.