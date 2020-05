Luisa Ranieri: figli, genitori, altezza, marito

Di Marcello Filograsso lunedì 11 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Luisa Ranieri

Attrice e conduttrice italiana di successo, Luisa Ranieri è anche nota come la moglie di Luca Zingaretti, il celebre commissario Montalbano.

Nata a Napoli il 16 dicembre 1973, nel 2001 fa il suo debutto al cinema con Il principe e il pirata di Leonardo Pieraccioni, ma la popolarità gliela conferisce lo spot tormentone "Anto', fa caldo" di una nota marca di the. Per lei ci sono tanti film come Eros, con Michelangelo Antonioni, ma anche Gli amici del bar Margherita di Pupi Avati e Allacciate le cinture e Napoli velata con Ferzan Ozpetek.

In televisione invece è attrice principalmente di fiction come La Squadra, La Omicidi, Callas e Onassis, Luisa Spagnoli e La vita promessa. Sul piccolo schermo affianca Adriano Celentano in Rockpolitik e conduce Amore criminale su Rai3 nella stagione tv 2012-2013.

Per quanto riguarda la vita privata, Luisa Ranieri ha sposato l'attore Luca Zingaretti il 25 giugno 2012 con rito civile al castello di Donnafugata a Ragusa. La coppia ha due figlie: Emma, nata nel 2011, e Bianca, nata nel 2015.

Foto: account Instagram Luisa Ranieri