Uomini e Donne, anticipazioni oggi, puntata 11 maggio 2020 (Video)

Di Fabio Morasca lunedì 11 maggio 2020

Uomini e Donne, anticipazioni, diretta, puntata oggi, 11 maggio 2020.

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne: le anticipazioni dell'11 maggio 2020

Nella puntata di oggi, lunedì 11 maggio 2020, di Uomini e Donne, stando alle anticipazioni rese disponibili sul sito Witty Tv, andrà in onda l'esterna tra Gemma e Cuore di Poeta, il secondo corteggiatore misterioso conosciuto da Gemma durante il format Corteggia con le parole.

Gemma e Cuore di Poeta avranno un confronto in studio al termine del quale la Dama non nasconderà la propria perplessità.

Successivamente, vedremo Veronica e Giovanni al centro dello studio. Durante il loro confronto, Veronica avrà una nuova discussione con Roberta che l'accuserà di non essere mai stata interessata a Giovanni.

Giovanna, infine, leggerà in studio un messaggio che ha scritto per una persona: si tratterà di Sammy o dell'Alchimista?

