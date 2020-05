Javier Rigau: chi è l'ex compagno di Gina Lollobrigida

Di Marcello Filograsso sabato 9 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Javier Rigau, ex compagno di Gina Lollobrigida

Javier Rigau è un imprenditore spagnolo noto per la relazione avuta con l'attrice Gina Lollobrigida.

Nato in Spagna come Francisco Javier Rigau y Rafols, non si è a conoscenza della sua data di nascita, anche se sappiamo che con la diva italiana intercorrono circa 32 anni di differenza. Potrebbe essere nato nel 1959.

I due si conoscerebbero da quando l'uomo aveva 15 anni, ma pare che Rigau avesse voluto mantenere il segreto per proteggere la Lollo dai media, nonostante in Spagna non fosse illegale avere una relazione segreta con un minorenne.

Nel 2006, dopo circa 20 anni di fidanzamento non resi noti, Javier Rigau avrebbe chiesto all’attrice di convolare a nozze. L'attrice non aveva accettato. Nello stesso anno tuttavia Gina Lollobrigida viene invitata a Barcellona dallo stesso Rigau con la scusa di parlare con un gallerista (la donna è anche una scultrice): la diva accusa l'uomo di averle fatto firmare un contratto di matrimonio con l'inganno e decide di portarlo in tribunale.

Il processo viene mostrato nel programma di Rai3 Un giorno in pretura e mostra tutte le fasi della vicenda, con Rigau che viene assolto. Il matrimonio viene poi annullato dalla Sacra Rota nel 2019.