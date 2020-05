Davide Basolo, chi è il possibile Alchimista, corteggiatore di Giovanna a Uomini e Donne

Di Fabio Morasca venerdì 8 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Davide Basolo.

Davide Basolo potrebbe essere colui che si nasconde dietro la maschera di Salvador Dalì, resa celebre dalla serie spagnola, La Casa di Carta, e dietro il nickname Alchimista nelle nuove puntate di Uomini e Donne.

L'Alchimista, come i telespettatori del programma condotto da Maria De Filippi avranno visto, ha fatto il proprio ingresso a Uomini e Donne, nel nuovo format intitolato Corteggia con le parole, ideato per far fronte all'emergenza sanitaria in corso nel nostro paese, andato in onda su Canale 5 per due settimane, dal 20 aprile scorso fino al 1° maggio.

In questo format, l'Alchimista ha iniziato a chattare con la tronista Giovanna Abate, facendosi conoscere esclusivamente tramite l'utilizzo delle parole. Nelle puntate in onda in questi giorni, realizzate nello studio consueto di Uomini e Donne, Giovanna ha incontrato l'Alchimista, in studio e in esterna, che, però, sta indossando, come già anticipato, una maschera di Salvador Dalì, non rivelando ancora la propria vera identità.

Stando ad un articolo pubblicato da Fanpage a seguito di una segnalazione, dietro l'Alchimista, potrebbe celarsi Davide Basolo, un giovane bartender proveniente dalla Liguria.

La segnalazione ricevuta da Fanpage riguarda soprattutto i tatuaggi di Davide Basolo, il segno zodiacale della Bilancia tatuato sull'indice della mano sinistra e una corona d'alloro con la scritta "Carpe Diem" tatuato sul dorso della mano dorso, tatuaggi perfettamente visibili sulle foto pubblicate dal bartender sui social network.

Gli stessi tatuaggi, come dimostrano le foto pubblicate sempre da Fanpage, sono visibili anche dalle immagini tratte da alcune puntate recenti di Uomini e Donne, nonostante Davide Basolo abbia indossato dei guanti protettivi.

In una delle chat con Giovanna, inoltre, l'Alchimista aveva dichiarato di aver lavorato a Formentera. Sui social, è stata trovata un'altra foto che dimostra chiaramente che anche Davide Basolo ha lavorato nell'isola delle Baleari.

Contattato da Fanpage, Davide Basolo ha deciso di non commentare le immagini pubblicate.