Alena Seredova mamma di una bambina: "Il terzo figlio? Una nuova avventura"

Di Sebastiano Cascone venerdì 8 maggio 2020

Alena Seredova si racconta a Vieni da me a poche settimane dal parto

Alena Seredova, ospite, oggi, 8 maggio 2020, di 'Vieni da me', su Rai1, in collegamento via Skype da Torino, ha raccontato, per la prima volta, come sta vivendo le ultime settimane prima del parto (previsto per il 2 giugno). La showgirl ceca, infatti, dopo due maschietti (avuti dall'ex marito Gianluigi Buffon) darà alla luce una femminuccia (il cui nome è ancora top secret), frutto dell'amore con il compagno Alessandro Nasi:

"E' una nuova avventura. Dopo ultimo figlio, sono passati 10 anni. Tante cose non me le ricordo più. E come se fosse la prima volta".

L'attrice, inoltre, ha rivelato come i due figli hanno accolto l'arrivo di una bambina in casa a distanza di dieci anni:

"Hanno accolto la notizia come due mezzi adolescenti. Non mi aspettavo grossi festeggiamenti, così è stato. Il fatto che sia femmina è una soluzione migliore perché credo che non ci sarà competizione con lei ma protezione. Loro hanno l'ansia di dover giocare alle bambole".

Non è ancora certo se il futuro papà potrà assistere al parto vista l'emergenza sanitaria nelle strutture ospedaliere per arginare la diffusione del Coronavirus:

"Ho deciso di non programmare molto per non restarci male".