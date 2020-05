Uomini e Donne anticipazioni oggi puntata 8 maggio 2020

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5. Quali sono le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa oggi, venerdì 8 maggio 2020?

Si annuncia una puntata ricca di scoperte e nuovi colpi di scena come quello che vedrà protagonisti Sossio e Ursula.

L'ex gieffino VIP da pochi mesi diventato papà di Bianca si presenterà in studio con elegante abito ed un mazzo di girasoli davanti alla sua compagna, si inginocchierà a lei per una dichiarazione d'amore e... una proposta di matrimonio in vista?

Alfonso Signorini in collegamento Skype conoscerà Sirius. Il corteggiatore di Gemma intanto vedrà passare davanti a sè Cuore di Poeta alla sua prima conoscenza face to face con la dama torinese.

Anche Giovanna Abate potrà vedere per la prima volta negli occhi Alchimista, il giovane ragazzo conosciuto tramite chat negli scorsi giorni e che ha attratto le curiosità della tronista.



Uomini e Donne: dove vederlo

La puntata di Uomini e Donne va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.

La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play e sarà disponibile, una volta terminata la messa in onda, su Witty Tv.

Altri video riguardanti Uomini e Donne sono disponibili sempre sul sito Witty Tv.



Uomini e Donne: Second Screen

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata a Uomini e Donne.

Uomini e Donne è presente anche sul sito di Witty Tv.

Su Facebook, la pagina ufficiale è Uomini e Donne.

Su Twitter, invece, l'account ufficiale del programma è @uominiedonne. La puntata si può commentare in diretta con l'hashtag #uominiedonne.

Uomini e Donne è presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.