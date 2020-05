Pino Quartullo: altezza, figlia, Instagram, Elena Sofia Ricci

Di Marcello Filograsso giovedì 7 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Pino Quartullo

Attore, sceneggiatore, regista e insegnante, conosciamo meglio Pino Quartullo.

Laureatosi alla Facoltà di Architettura, ha conseguito il diploma in regia all'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico e si è diplomato in recitazione al Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Gigi Proietti.

Nel 1987 viene nominato all'Oscar con il cortometraggio Exit nella categoria live action con Stefano Reali. Dal 2000 al 2013 è stato direttore artistico del Teatro Traiano di Civitavecchia. Fa l'insegnante di recitazione all'Accademia ACT Multimedia, a Cinecittà.

Per quanto concerne la vita privata, è stato sposato con la popolare attrice Elena Sofia Ricci, ma la loro relazione è naufragata. In seguito la Ricci ha accusato Quartullo di averla tradita, ma il diretto interessato in un'intervista ha smentito, spiegando i veri motivi della separazione:



"La lasciai, fu doloroso per entrambi, ma io non ero ancora pronto per la vita di coppia. Finchè sono stato con lei non ho sfiorato altre donne, non c’è mai stata una lite di gelosia".

Attualmente Pino Quartullo è sposato con la giornalista Margherita Romaniello e ha dichiarato di aver invitato sia la Ricci che la figlia Emma (avuta dall'attrice) al suo matrimonio.

Foto: account Instagram Pino Quartullo