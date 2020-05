Adriana Volpe e il presunto flirt con Antonio Zequila, parla il marito Roberto Parli: "Mi ha giurato che non c'è stato nulla"

Di Ivan Buratti mercoledì 6 maggio 2020

L'imprenditore dice la sua su Instagram circa il presunto flirt fra la moglie e l'attore campano

Le porte del Grande Fratello Vip 4 si sono chiuse ormai molti giorni fa, ma le dinamiche interne fra concorrenti continuano a far parlare sui giornali di cronaca rosa e sui social network. A destare particolare interesse sono due ex-inquilini che non sono giunti nemmeno alla puntata finale del gioco, cioè Adriana Volpe (ritiratasi a causa della scomparsa del suocero) e Antonio Zequila, il tombeur de femmes campano eliminato in semifinale.

I due, dopo aver instaurato un rapporto di intesa nella casa di Cinecittà, sono entrati in lite a causa di alcune dichiarazioni di Antonio Zequila, che nel corso delle puntate del reality ha dichiarato di aver avuto un flirt con la showgirl trentina, smentito su tutta la linea dalla stessa. L'incontro fra i due risalirebbe a moltissimi anni fa, agli esordi della carriera di entrambi, ma secondo Adriana Volpe non fu altro che un incontro amichevole fra due colleghi, pronti a sbarcare il lunario. Ferito nell'orgoglio, Antonio Zequila ha prima negato le affermazioni della donna, poi ritrattato, tornando infine al racconto originario e chiudendo i ponti con la nuova conduttrice di TV8.

Di recente, l'attuale marito di Adriana Volpe, Roberto Parli, è tornato a parlare su Instagram della presunta liaison fra la moglie e Antonio Zequila. L'imprenditore, che è attualmente in Svizzera per motivi di lavoro, lontano dalla compagna e dalla figlia Gisele, ha avuto così occasione di rivelare che cosa gli aveva confessato Adriana Volpe prima di entrare come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip 4:



Io non conoscevo lei 25 anni fa. Prima di entrare, mi ha giurato che non c’era stato nulla con Zequila. Quindi a me basta questo.

Roberto Parli ha così confessato di avere grande fiducia nei confronti della compagna, di cui pare fidarsi ciecamente. La stessa fiducia, però, pare aver vacillato di fronte all'affascinante Andrea Denver, con cui Adriana Volpe ha costruito nella casa del Grande Fratello Vip un rapporto di profonda complicità. Ecco che cosa ha dichiarato la conduttrice circa l'impressione che il modello ha lasciato nel marito e del modo di Roberto Parli di utilizzare i social:



Roberto ha ammesso di aver avuto una "botta di gelosia" esagerata rispetto a Denver ed alcune volte scrive commenti un po' di pancia, forse senza riflettere sul riverbero che gli stessi possono avere sotto il profilo mediatico