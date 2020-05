Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato: il libro di Giulia Salemi

Di Sebastiano Cascone mercoledì 6 maggio 2020

Giulia Salemi scrittrice in Agli Uomini ho sempre preferito il cioccolato

Il prossimo 26 maggio, uscirà, 'Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato', il primo libro di Giulia Salemi. L'annuncio della pubblicazione di questo romanzo è stato dato, nelle scorse ore, su Instagram:

Ecco la sinossi ufficiale della prima fatica letteraria della giovane influencer.

"«Tra le pagine di questo libro scoprirete una versione inedita di me. Senza filtri Instagram né linee guida da rispettare. Una Giulia politicamente scorretta come non l'avete mai sentita, o meglio letta», «Giuro solennemente di non avere buone intenzioni». Bellissima, ironica, esotica e trascinante. Tutti la conoscono per il suo carattere solare e la battuta pronta, ma la storia di Giulia è molto più complessa di quanto lei lasci apparire: figlia di padre italiano e di madre iraniana - a cui è molto legata - nella sua vita ha affrontato tante sfide e fallimenti, ma ne è sempre uscita vincitrice. In questo libro schietto, divertente e coraggioso, Giulia si apre e racconta i chiaroscuro della notorietà, i suoi sogni, gli amori intensi e le scelte controcorrente. E svela come ha fatto a rialzarsi dopo ogni caduta".