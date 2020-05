I lividi non hanno colore: il libro di Georgette Polizzi

Di Sebastiano Cascone mercoledì 6 maggio 2020

Georgette Polizzi diventa scrittrice con I lividi non hanno colore

Georgette Polizzi, protagonista di qualche stagione fa di 'Temptation Island' ha scritto un libro che porta per titolo, 'I lividi non hanno colore', in uscita il prossimo 9 giugno 2020. L'amatissima influencer, nelle scorse ore, ha dato l'annuncio ufficiale sui propri social.



Ecco la sinossi della sua prima fatica letteraria:

"In questo libro Georgette Polizzi - stilista, personaggio televisivo e influencer con 600 mila follower su Instagram - racconta la sua vita fatta di alti e bassi, dolore, amore, successi e cadute. Dal rapporto complicato con la madre - morta drammaticamente quando Georgette era ancora molto giovane - all'esperienza in casa famiglia; dai primi passi nel mondo della moda, alle sfide imprenditoriali; fino al matrimonio, alla partecipazione a programmi di successo come Temptation Island e alla malattia, che Georgette sta affrontando con grande coraggio e determinazione. Il racconto appassionato di una donna che non ha mai mollato, ha saputo affrontare le avversità e si è sempre rialzata".