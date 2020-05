Mara Venier e Simona Ventura in conflitto per colpa di Antonio Zequila? La rivelazione

Di Sebastiano Cascone mercoledì 6 maggio 2020

Le rivelazioni inedite di Antonio Zequila sul conflitto tra Mara Venier e Simona Ventura

Antonio Zequila, tra i protagonisti dell'ultima edizione del 'Grande Fratello Vip', che si è conclusa, ormai, un mese fa, ha fatto una clamorosa rivelazione all'interno del memoriale a puntate che tiene, ogni settimane, sulle pagine del settimanale 'Chi'. L'attore, infatti, in poche parole, avrebbe dichiarato di essere stato la causa delle frizioni tra Mara Venier e Simona Ventura, legate, per diverso tempo, da una lunga amicizia e da un vincolo familiare (la Ventura è stata fidanzata, per diverso tempo, con Gerò Carraro, figlio di Nicola, marito della Venier). Si legge:

"Dopo l’Isola dei Famosi tutti mi volevano: tv, giornali, locali, centri commerciali. Persino Bruno Vespa era interessato al “fenomeno Zequila”. Ricordo anche che, per colpa mia, le primedonne della Rai, Simona Ventura e Mara Venier, entrarono in conflitto. Il motivo? Post reality Simona mi offriva tre ospitate nel suo programma domenicale sul secondo canale, mentre Mara, nella sua Domenica In, me ne offriva ben cinque. E io, dopo aver lavorato con mio padre nei mercati, ho seguito la legge del miglior offerente, anche se poi è proprio nel salotto di Mara che è successa la famosa bagarre tra me e Pappalardo".

Zequila, prima di approdare al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha partecipato come concorrente dell'Isola dei Famosi nel lontano 2005.