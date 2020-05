Giulia De Lellis e Andrea Damante: matrimonio e figli dopo la quarantena?

Di Sebastiano Cascone mercoledì 6 maggio 2020

I progetti di coppia di Giulia De Lellis e Andrea Damante

Il settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha immortalato una delle coppie più amate degli ultimi tempi, Giulia De Lellis e Andrea Damante, innamorati durante la quarantena. I due fidanzati, che si sono ritrovati dopo un periodo di allontanamento, si sono separati per qualche settimana dopo, prima di ricongiungersi e progettare un futuro assieme.

In uno degli scatti, pubblicati sul profilo Instagram del magazine diretto da Alfonso Signorini, il deejay veronese cinge teneramente, da dietro, la compagna, soffermandosi sul pancino. I fan degli ex protagonisti di 'Uomini e Donne' sognano che, dopo il ritorno di fiamma, il prossimo passo sia il matrimonio e l'arrivo della cicogna. Che la voglia di famiglia e di un figlio sia già in cantiere?