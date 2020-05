Barbara d'Urso: "La foto con l'uomo che più ho amato nella mia vita"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 6 maggio 2020

La foto di Barbara d'Urso e dell'ex marito Mauro Berardi spopola su Instagram

Barbara d'Urso, protagonista indiscussa della programmazione Mediaset ai tempi del Coronavirus, nelle scorse ore, ha postato, su Instagram, una foto con l'ex marito, il produttore cinematografico Mauro Berardi a cui è stata legata sentimentalmente dal 1982 al 1993, padre dei suoi due figli, Giammauro e ed Emanuele. I due, a distanza di tempo, hanno mantenuto buoni rapporti.

La conduttrice di 'Pomeriggio 5' e 'Live non è la d'Urso', domani, giovedì 7 maggio, compirà il compleanno, in totale isolamento dal resto della famiglia per colpa dell'epidemia:

"Come sto? Non bene. La cosa che mi ha devastata di più è il non poter vedere i miei figli. Uno sta a Roma, è lontano. L'altro però è a qualche isolato da casa mia e non ci vediamo da due mesi. Per questo mi sono commossa durante gli auguri di Pasqua. Il mio pensiero mentre parlavo è andato a loro. Ho la fortuna di poter lavorare tanto e di vivere in una situazione privilegiata. Ma non sono abituata a stare tanto tempo senza vederli" (Fonte Tv Sorrisi e Canzoni").