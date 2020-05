Uomini e Donne, Gemma Galgani: "Sirius? Sento che è la volta buona"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 6 maggio 2020

Gemma Galgani di Uomini e Donne pronta ad approfondire la conoscenza con Sirius

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, protagonisti indiscussi delle nuove puntate di 'Uomini e Donne', hanno rilasciato una lunga intervista al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, confessando di essere pronti, dopo una breve conoscenza, a lanciarsi in una importante storia d'amore. Nonostante la grande differenza d'età (oltre 40 anni) e le critiche da parte del pubblico da casa e dal parterre maschile, la coppia ha deciso di viversi, ogni momento, al massimo. Ecco cosa hanno raccontato i due protagonisti del programma di Maria De Filippi nella loro prima intervista ufficiale:

Gemma: Io credevo di trovare un uomo della mia età, poi è arrivato questo ragazzo che per certi versi è più maturo di me. E non ho alcuna paura. Sono pronta ad ascoltarlo, a farmi corteggiare con buona pace di Tina e di chi mi vede come il peccato originale Sento che è la volta buona. So di avere finalmente accanto un uomo che mi osserva da uomo. Cosa che i miei coetanei non sanno più fare".

Sirius: "C’è chi pensa che io possa bluffare, ma vi chiedo di parlare con mia madre. Lei mi ha guardato negli occhi e ha visto la mia felicità. Le ragazze della mia età non mi hanno mai compreso, o forse non avevano quella consapevolezza dell’amore che ha Gemma. Sia mia madre sia mia nonna mi hanno detto: “Si vede che sei felice”. Spero che questa storia abbia un lieto fine".