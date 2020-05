Uomini e Donne, Nicola Vivarelli contro un ex opinionista?

Di Claudia Cabrini mercoledì 6 maggio 2020

Un commento veramente inopportuno che non è passato inosservato dai fan del programma

Il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, Nicola Vivarelli, ha soltanto 26 anni. Ovviamente di lui si è molto parlato negli ultimi giorni, vista la differenza d'età non indifferente con la dama di Torino - e c'è anche da dire che la credibilità del ragazzo sia stata messa molto in discussione proprio nel corso della puntata che lo ha reso protagonista, probabilmente anche (ma non solo) per il medesimo motivo.

Ciò che però forse ancora non sapete su Nicola Vivarelli è che il ragazzo, a quanto pare, nasconderebbe qualche scheletro nell'armadio. Certo, avrebbe dovuto pensarci prima di presentarsi a Uomini e Donne visto che, si sa, quando si finisce in tv accade anche questo. Di cosa stiamo parlando? Dello scoop lanciato da Bitchyf.it, che avrebbe scoperto che sui suoi social network, soltanto poco tempo fa, Nicola Vivarelli insultava uno degli opinionisti storici e più amati del programma.

Come riportato da Bitchyf.it infatti, Nicola detto Sirius nel 2012 ha incontrato Jack Vanore, probabilmente durante una serata in discoteca. Ma non è tutto. Sirius ha anche posato in foto con Jack, come si è soliti fare quando un personaggio conosciuto è ospite ad una serata in un locale, e poi, dopo aver postato la foto sul suo profilo Facebook personale, l'ha insultato definendolo "Cogli*ne":



"Ahahahahahaha un cogli*ne di Uomini e Donne. Veramente il vero VIP tra i due sarei io, il suo braccio è più grosso del mio corpo"

Un commento probabilmente scritto di getto e senza pensarci troppo, ma che ovviamente corrisponde ad un insulto social che ora va a pesare ulteriormente sulla credibilità di Sirius e anche sulla fiducia che questo rivolge al programma. Come reagirà la produzione del programma, e lo stesso Jack, ora che questo commento cattivello è uscito allo scoperto?