Uomini e Donne, Alessandro Graziani è Alchimista?

Di Claudia Cabrini mercoledì 6 maggio 2020

Secondo i fan del programma non ci sarebbero dubbi: Alchimista sarebbe proprio lui, Alessandro Graziani.

Ormai sembrano esserci pochi dubbi, il cavaliere mascherato apparso a Uomini e Donne con il nome di Alchimista dovrebbe proprio essere Alessandro Graziani. Di chi stiamo parlando? Del nuovo corteggiatore di Giovanna Abate, dama del parterre femminile del programma che proprio qualche giorno fa ha ricevuto una proposta di corteggiamento da questo misterioso uomo mascherato.

I principali indiziati, ossia i volti dietro la maschera, sono due, ma soltanto uno sembrerebbe il più credibile tra tutti. I fan infatti sostengono che Alchimista sia proprio Alessandro Graziani, ex tentatore all'interno del programma Temptation Island e, ovviamente, anche corteggiatore della stessa Giovanna. Da qui, in effetti, si spiegherebbe perché la voce di Alchimista venga camuffata visto che, per chi ancora non lo sapesse, in trasmissione viene sempre alterata diventando prettamente metallica.

A rigor di logica, se Giovanna non conoscesse Alchimista di persona non ci sarebbe motivo di camuffargli la voce, e anche questo - a detta dei fan - sarebbe un ulteriore indizio a favore di Alessandro Graziani, che per molti utenti online sarebbe "palesemente, palesemente" l'uomo dietro la maschera. Altri però sostengono che Alchimista sia Angelo, ex corteggiatore di Giovanna bocciato subito, sin dalla prima puntata.

Insomma, il mistero si infittisce e la curiosità di pubblico e fan di Giovanna cresce. Ultimo ma non meno importante, l'indizio secondo alcuni cruciale: la somiglianza tra il profilo del volto di Alchimista e quello di Alessandro Graziani. Sì, perché proprio il portale online Bitchyf.it ha ben pensato di mettere due fermo immagine a confronto, e in effetti la somiglianza sembrerebbe esserci eccome. Nella sua presentazione, Alchimista aveva dichiarato:



"Mi piaci, Giovanna Sei una giusta e mi intrighi. Secondo me dietro a quegli occhi meravigliosi c'è tanto tanto da scoprire e da raccontare ma credo, e questa è una mia sensazione, ci sia anche tanta sofferenza. Esteticamente, per me sei da boom, ma mi affascina moltissimo anche il tuo modo di essere e di esprimerti".

Sarà proprio Alessandro il nuovo corteggiatore di Giovanna? Chi si nasconde dietro la maschera?