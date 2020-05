Thais Souza Wiggers: Instagram, chi è, fidanzato, altezza

Di Marcello Filograsso mercoledì 6 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Thais Souza Wiggers

Thais Souza Wiggers è una modella brasiliana nota in Italia per aver partecipato alla trasmissione Striscia la notizia dal 2005 al 2008 come velina.

Nata a Florianopolis, in Brasile, il 24 ottobre del 1985, inizia a muovere i primi passi nel mondo della moda all'età di 14 anni per poi soggiornare a Miami. Ma presto raggiunge un obiettivo altissimo: nel 2004 con le top model Adriana Lima e Naomi Campbell prende parte a due campagne pubblicitarie della Tim. Thais è alta 1,75 m.

Arrivata in Italia, dopo alcuni spot pubblicitari è la volta dal 25 settembre 2005 del bancone di Striscia al fianco di Melissa Satta. Antonio Ricci la conferma fino alla stagione 2007-2008, anche se nell'ultima edizione viene sostituita temporaneamente dalla connazionale Veridiana Mallman.

Dopo aver partorito, nel 2008 sul canale satellitare GXT conduce con Pierluigi Pardo American Gladiators e su Comedy Central la sitcom Favelas, bed and breakfast con il duo comico Pali e Dispari.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, dal 2006 al 2009 è stata fidanzata con il presentatore Teo Mammuccari, avendone nel 2008 una figlia, Julia. Dal 2010 al 2018 invece ha fatto coppia fissa con Paul Baccaglini. La 34enne ex velina è tuttora lontana dalla vita mondana.

Foto: account Instagram Thais Souza Wiggers