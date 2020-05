Uomini e donne, Gemma balla la lap dance (VIDEO)

Nel corso della puntata di Uomini e donne di oggi, martedì 5 maggio 2020, Gemma Galgani è stata protagonista di una esibizione di lap dance. È avvenuto al momento della sfilata femminile dal tema 'Prova ad arrenderti'.

Se il suo nuovo corteggiatore, il giovane Sirius, le ha assegnato come voto 10 anche per l'eleganza dei suoi movimenti, Tina Cipollari, dal canto suo, ha contestato fortemente l'esibizione della dama:

Se non sei in grado di fare un numero, non lo fare.