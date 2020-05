Uomini e donne, Giovanna incontra l'Alchimista

Di Massimo Galanto martedì 5 maggio 2020

Giovanna incontra per la prima volta il suo nuovo corteggiatore, che però si nasconde dietro una maschera

Nella puntata di oggi, martedì 5 maggio 2020, di Uomini e donne la tronista Giovanna ha incontrato per la prima volta L'Alchimista, il corteggiatore che aveva conosciuto nelle scorse settimane soltanto via chat.

Il ragazzo di 26 anni, in realtà, non ha mostrato il suo vero volto, ma ha preferito nascondersi dietro la maschera di Salvador Dalì. L'Alchimista non ha neppure svelato la sua voce, camuffata appositamente per alimentare il mistero.

Nell'esterna realizzata nei pressi degli studi Elios, il ragazzo ha fatto accomodare in una macchina la tronista ed ha proiettato una scena di un film in cui un uomo si innamora virtualmente di una voce. Quindi si è allontanato, non prima omaggiarla con un fiore e di ammettere che "se potessi ti stringerei tantissimo".

In studio L'Alchimista si è presentato con felpa e maschera, continuando a ribadire l'intenzione di non svelare la sua identità:

Farmi vedere oggi vorrebbe dire svilire un po' la nostra storia fin qui. Condizionerebbe il passato e il futuro.

Maria De Filippi - che è stata tra le poche ad aver visto in faccia il cavaliere dagli occhi scuri - ha precisato che tutte i comportamenti dell'Alchimista sono farina del suo sacco, senza nessuna ingerenza da parte della redazione del programma di Canale 5.

Tra i pochi indizi forniti, L'Alchimista ha assicurato che non aveva mai incontrato prima Giovanna. La quale sembra aver apprezzato la modalità di corteggiamento del ragazzo: