Giulia De Lellis e Andrea Damante: nuova separazione, lui è tornato a Milano

Di Claudia Cabrini martedì 5 maggio 2020

Dopo aver trascorso interamente la quarantena insieme, i due si sono separati ieri pomeriggio. Andrea sarebbe tornato a Milano per lavoro.

Una storia d'amore e un riavvicinamento sicuramente molto chiacchierati quelli di Giulia De Lellis e Andrea Damante, coppia storica di Uomini e Donne che come ben saprete soltanto da qualche mese è uscita allo scoperto svelando di essersi finalmente riunita. Se le domande nelle scorse settimane sono state parecchie, tra tutte come possa davvero Giulia tornare al fianco di un uomo che come da lei stessa dichiarato nel suo libro Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza l'avrebbe più e più volte umiliata, o ancora se Andrea Damante per raggiungere Giulia De Lellis e trascorrere con lei la quarantena abbia effettivamente violato il divieto di spostamenti che fino a ieri vigeva sul territorio italiano, ora però ci si chiede come le cose potrebbero mai proseguire tra i due visto che la coppia, dopo più di un mese di convivenza f0rzata, si è separata per far ritorno alle proprie attività lavorative.

Soltanto ieri, infatti, è stato dato il via libera agli spostamenti su territorio nazionale in caso di comprovata necessità. Anche per questo, il deejay veronese nelle sue Instagram Story ha pubblicato una foto che lo ritrae abbracciato alla sua Giulietta, con tanto di caption: "Last day", ossia "Ultimo giorno" letteralmente. I fan hanno immediatamente pensato che per i due la quarantena insieme fosse terminata - e a testimoniarlo è stato lo stesso Damante qualche ora più tardi.

Sempre tramite Instagram, abbiamo scoperto che Andrea proprio ieri abbia fatto ritorno a Milano, per esigenze lavorative. Se la coppia fino a poche settimane fa aveva deciso di non farsi ritrarre insieme, e di non dar credito alle voci che raccontavano del loro ritorno di fiamma (ricordiamo che lo scoop l'abbia lanciato il settimanale Chi immortalando i due insieme, a Roma, di ritorno dal supermercato), è da ormai qualche giorno che la loro comunicazione social ha virato verso una nuova direzione.

Ormai Giulia e Andrea non si nascondono più, e stanno abituando anche i loro rispettivi followers a rivederli insieme. Come si evolveranno le cose ora che i due si separeranno per - immaginiamo - un medio periodo? Quando avranno l'opportunità di rivedersi e di stare nuovamente insieme? Non ci resta che continuare a seguirli per scoprirne di più.