Uomini e Donne anticipazioni oggi puntata 4 maggio 2020

Di Ivan Buratti lunedì 4 maggio 2020

Uomini e Donne anticipazioni diretta puntata oggi 4 maggio 2020

Uomini e Donne, quali sono le anticipazioni della puntata di oggi, 4 maggio 2020? Dopo alcune settimane di stop e l'esperimento della casa e delle connessioni web con nuovi corteggiatori di Gemma Galgani e Giovanna Abate, i protagonisti del dating show di Canale 5 tornano in studio.

La puntata del 4 maggio 2020, infatti, è quella che segna il ritorno di dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori nello studio 6 degli Elios di Roma. Come saranno suddivisi gli spazi per rispettare le norme del distanziamento sociale? Sono pochissime le indiscrezioni che sono uscite online circa il nuovo appuntamento: d'altronde, non sappiamo se andranno in onda alcune puntate registrate a febbraio o quelle prodotte negli scorsi giorni, in vista della nuova messa in onda.

Stando ad alcune indiscrezioni online - che però non hanno alcuna fonte precisa di riferimento, ci teniamo a specificarlo -, le prime avventure di Uomini e donne nella Fase 2 coinvolgerebbero due tronisti, sempre in linea con le regole sulla distanza di sicurezza tra le persone. È molto probabile che si faccia riferimento a Giovanna Abate, protagonista anche della versione "a distanza", e l'altro giovane Carlo Pietropoli. Entrambi sono ad un punto piuttosto avanzato del trono rispetto a Sara e Daniele, i cui troni potrebbero essere rimandati a settembre, con l'arrivo dell'autunno e della nuova stagione televisiva.

Per alternare Trono Classico e Trono Over, c'è da aspettarsi anche un ritorno di Gemma nei prossimi giorni, che avrà finalmente modo di conoscere dal vivo (ma senza il contatto fisico di un ballo) gli spasimanti con cui ha chiacchierato tramite chat nelle ultime settimane di reclusione forzata.