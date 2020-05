Antonella Elia: "Marco Senise? Un errore breve e non intenso" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 4 maggio 2020

Antonella Elia contro Marco Senise a Live non è la d'Urso

Marco Senise, ospite, oggi, domenica 3 maggio 2020, di 'Live non è la d'Urso', ha incontrato, seppur in collegamento video, dopo diversi anni, l'ex fidanzato Marco Senise.

Elia: "E' stato uno dei miei errori. Un errore breve e non intenso. Due mesi scarsi... grazie al Cielo. Già che un uomo vada a mettere in piazza la mia vita privata, mi irrita parecchio. Di Zequila ce ne è uno".

L'ex spalla di Rita Dalla Chiesa a 'Forum' ha ribattuto anche alle dichiarazioni di Valeria Marini che avrebbe negato di aver avuto un flirt, in passato, con lui (Qui, il video):

Senise: (alla Elia) "Mi dispiace che dica questo. Si può anche non incontrare la persona giusta... Ma non è colpa mia. Si possono incontrare anche due caratteri non funzionavano l'uno con l'altro. (sul flirt con la Marini) Giocare al massacro non mi piace. Il gossip va tenuto nella parte ludica. Io ho raccontato di una storia di 27 anni fa dove nessuno ero sposato. Io ho mille prove e testimoni che confermano che ci siamo visti tante volte. Uno accetta un invito per dire qualcosa che è accaduto. Se vengo, ho raccontato delle cose che sono accadute".

Il giovane conduttore è stato attaccato da Roberto Alessi e Vladimir Luxuria:

Luxuria: "Ma non ti vergogni di raccontare i minimi particolari. Se devi ricorrere a queste bassezze per far parlare di te..."

Alessi: "Valeria Marini? Le si può dire tutto ma non che sia bugiarda. Chiedi scusa perché non ci si vanta di aver avuto una storia con una donna davanti alle telecamere".