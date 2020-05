Eliana Michelazzo: Instagram, fidanzato, chi è, l'ho fatto virtuale

Di Marcello Filograsso domenica 3 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Eliana Michelazzo

Eliana Michelazzo è un personaggio televisivo che ha avuto molto spazio sul piccolo schermo per la vicenda di Pamela Prati e del suo finto matrimonio con Mark Caltagirone.

Nata a Roma il 16 luglio 1979 sotto il segno del Cancro, la Michelazzo muove i primi passi nel mondo dello showbiz partecipando al dating show Uomini e Donne nel 2009 per corteggiare l'ex nuotatore Federico Mastrostefano. Prima di quell'esperienza, aveva svolto come attività la ricostruttrice di unghie.

Terminata la parentesi sul piccolo schermo, la Michelazzo decide con la socia Pamela Perricciolo - nota anche come Donna Pamela - di fondare la società Aicos Management, seguendo diversi personaggi tra cui Pamela Prati.

Ed è proprio quando l'ex star del Bagaglino annuncia il suo matrimonio con Mark Caltagirone che viene alla ribalta la Michelazzo: i giornali iniziano a indagare sulla reale esistenza del partner della Prati, ma non ci vuole molto a capire che si tratta di un'invenzione, architettata con ogni probabilità dalle tre donne, nonostante subito dopo non esitino a scambiarsi accuse a vicenda e dopo aver raccolto ospitate in svariati talk show.

Invitata a Live - Non è la d'Urso, la Michelazzo spiega che anche lei aveva vissuto una storia d'amore a distanza con un certo Simone Coppi, spiegando di aver avuto un rapporto online (la frase "L'ho fatto virtuale" diventa oggetto di meme sui social a tempo di record).

Foto: account Instagram Eliana Michelazzo