Fiorella Mannoia: età, fidanzato, dieta, figli

Di Marcello Filograsso sabato 2 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Fiorella Mannoia

Cantante tra le più apprezzate in Italia, conosciamo meglio Fiorella Mannoia.

Nata a Roma il 4 aprile del 1954, debutta nel mondo della musica nel 1968 al Festival di Castrocaro cantando Un bimbo su leone, già incisa da Adriano Celentano.

Per lei cinque volte al Festival di Sanremo, l'ultima nel 2017 con Che sia benedetta, dove da favorita si classifica seconda dietro ad Occidentali's Karma di Francesco Gabbani.

La 66enne cantante ha avuto una relazione sentimentale negli anni Settanta e Ottanta con il cantautore Mimmo Foresi, per poi vivere una storia ventennale con Piero Fabrizi. Dal 2007 invece è legata al musicista Carlo Di Francesco. La cantante non ha figli.

Nel 2019 ha citato una campagna pubblicitaria non autorizzata che usava il suo volto per una fantomatica dieta secondo la quale la cantante avrebbe perso grazie ad essa per 16 kg.

Foto: account Instagram Fiorella Mannoia