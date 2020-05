Raffaello Tonon: altezza, Gf, Luca Onestini, capelli

Di Marcello Filograsso sabato 2 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Raffaello Tonon

Opinionista, concorrente di reality e conduttore radiofonico: conosciamo meglio Raffaello Tonon.

Le sue apparizioni iniziano nei primi anni Duemila al Maurizio Costanzo Show, con il giornalista marito di Maria De Filippi che lo sceglie come opinionista per via della sua voce roca e dei suoi modi eleganti. Successivamente è ospite fisso di Buona Domenica, con la stessa gestione Costanzo.

Ma è con i reality che Raffaello Tonon aumenta la sua notorietà, partecipando nel 2005 al reality show La Fattoria, vincendo quella edizione. Con i reality ci riprova nel 2017 con il Grande Fratello Vip 2, venendo eliminato in finale. Nel corso del programma stringe una forte amicizia con il concorrente Luca Onestini.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Raffaello Tonon è stato fidanzato per otto anni con Rossana Feola, che a 20 anni aveva lasciato Napoli per seguire il suo amore a Milano. La ragazza si è poi fidanzata con Stash del gruppo The Kolors. Attualmente è single.

Foto: account Instagram Raffaello Tonon