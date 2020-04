Federico Rossi, quarantena senza Paola Di Benedetto: "Posso sentirla solo in videochiamata"

Di Sebastiano Cascone giovedì 30 aprile 2020

Paola Di Benedetto e Federico Rossi lontani ma vicini grazie all'amore

Dopo l'annuncio dello scioglimento e la pubblicazione della loro biografia ufficiale, Benji e Fede hanno rilasciato una lunga intervista al settimanale 'Grazia', in edicola questa settimana, in cui spiegano i motivi della separazione artistica. In particolare, Federico ha dovuto avvisare la fidanzata Paola Di Benedetto, rinchiusa nella casa del 'Grande Fratello Vip':

Federico: "Niente. Quando io e Benji abbiamo deciso di prendere strade separate, la mia ragazza era nella casa del reality, non sapeva nulla. Inizialmente è rimasta un po’ scioccata, poi ha capito che siamo due persone intelligenti e sapremo come muoverci".

Il giovane interprete sta passando la quarantena nella campagna modenese con la propria famiglia. Dopo la vittoria del reality di Canale 5, l'ex Madre Natura di 'Ciao Darwin' non ha ancora avuto la possibilità di riabbracciare la compagna:

"La mancanza di Paola. Non ci vediamo da più di tre mesi: prima il Grande Fratello Vip, poi la quarantena. Posso sentirla solo in videochiamata. Non so se tenermi i discorsi più belli per quando la incontrerò di persona".

La prima cosa che farà appena finirà la quarantena?! Manco a dirlo... correre dalla compagna:

"«Andrò a trovare la mia ragazza".