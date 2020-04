Gennaro Lillio: "Asia Argento? Mai litigato"

Di Sebastiano Cascone giovedì 30 aprile 2020

Gennaro Lillio smentisce i gossip di una presunta lite con Asia Argento, sua compagna d'avventura a Pechino Express 2020

Gennaro Lillio, ex concorrente del 'Grande Fratello' di Barbara d'Urso e recentemente, in tv, a 'Pechino Express', nelle scorse ore, ha smentito, attraverso il proprio account Instagram, le voci di una presunta lite con Asia Argento, sua compagna d'avventura durante l'adventure game di Rai2. Ecco le parole che mettono la parole fine ad un pettegolezzo privo di ogni fondamento:

"Leggo diversi articoli su una lite tra me e Asia Argento. Mai discusso, mai litigato con Asia. Per di più non ho mai risposto a lei riguardo alle considerazioni fatte su Pechino Express. Saranno fatti suoi quello che pensa. Io posso pensare altro, ma questo non vuol dire che ci litigo o ci ho litigato".

L'ex di Francesca De Andrè si è scagliato contro un certo tipo di stampa che ha associato il proprio nome a titoli sensazionalistici che nulla hanno a che fare con il mono del giornalismo e la realtà dei fatti:

"Non sapete fare il vostro lavoro. Pur di fare colpo sul lettore, cambiate parole o inventate titoli osceni. Nell'ultimo anno ho visto una mancanza di professionalità nella stampa e da parte di chi scrive... Cosa che non mi sarei mai aspettato!".