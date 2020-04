Sossio Aruta: "La proposta di matrimonio ad Ursula? Ad Uomini e Donne, un luogo che mi ha portato fortuna" (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 30 aprile 2020

Sossio Aruta e Ursula Bennardo ospiti oggi 30 aprile 2020 di Uomini e Donne

Sossio Aruta, oggi, 30 aprile 2020, è intervenuto, in collegamento Skype con la compagna Ursula Bennardo e la figlia Bianca, durante l'ultima puntata di 'Uomini e Donne'. L'ex protagonista del trono over del programma di Maria De Filippi è reduce dalla finale del 'Grande Fratello Vip 4' di qualche settimana fa:

Sossio: "E' stata una bellissima esperienza. Peccato che sono entrato in concomitanza con il Virus, purtroppo non me la sono goduta al 100 per cento. Ho fatto una bellissima esperienza".

Adesso è a Taranto in compagnia della fidanzata e della piccolina che vizia e coccola come non mai:

Ursula: "Questa 'galera' stressa un pochino. Sono contento che sia tornato".





La coppia spera di tornare presto in studio appena sarà possibile per ufficializzare la volontà di convolare a giuste nozze:

Sossio: "Non so se hai sentito Maria, ho fatto una proposta di matrimonio... Ho detto che questa proposta verrà fatta in un luogo molto importante, che mi ha portato fortuna. Ci vedremo molto presto"