Adriana Volpe: "Non sono in crisi con mio marito Roberto Parli. La fiducia reciproca ha tenuto saldo il nostro rapporto"

Di Sebastiano Cascone giovedì 30 aprile 2020

Adriana Volpe smentisce la crisi coniugale con Roberto Parli

Adriana Volpe che, tra qualche mese tornerà in tv con un nuovo programma mattutino su Tv8, in un'intervista a 'Il Giornale', ha smentito categoricamente le voci di crisi con il marito Roberto Parli:

"Francamente no, anche perché devi considerare che abbiamo sempre vissuto distanti per ragioni lavorative e lui raggiungeva me e Gisele a Roma solo nei fine settimana. La gelosia non può trovar respiro con tanta distanza chilometrica, ma è la fiducia reciproca che ha sempre tenuto saldo il nostro rapporto. Per quanto attiene il seguirsi sui social, non avendo troppa dimestichezza con la tecnologia (ride), ho avuto un problema di cui neanche mio marito si era accorto fino a quando non l’abbiamo letto on line, ma ho sistemato tutto in un giorno".

L'imprenditore, nelle scorse settimane, ha manifestato una certa gelosia nei confronti della moglie per via di un avvicinamento con il modello Andrea Denver:

"Roberto ha ammesso di aver avuto una “botta di gelosia” esagerata rispetto a Denver ed alcune volte scrive commenti un po’ di pancia, forse senza riflettere sul riverbero che gli stessi possono avere sotto il profilo mediatico. Mi hanno raccontato che, durante la mia permanenza al Grande Fratello, aveva disattivato i commenti sotto ai suoi post Instagram ritenendo che la sua ironia non venisse compresa ed apprezzata dal pubblico".