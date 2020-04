Uomini e Donne, tra Sammy Hassan e Giovanna Abate è tutto finito?

Di Sebastiano Cascone giovedì 30 aprile 2020

Le parole di Sammy Hassan durante una diretta Instagram fanno preoccupare i fan di Uomini e Donne

Sammy Hassan, che sta approfondendo la conoscenza, seppur virtuale, con Giovanna Abate, nelle scorse ore, si è sbottonato durante una diretta Instagram (ripresa da diversi siti come Isa & Chia) senza, però, spoilerare gli scenari inediti prima della ripresa della formula tradizionale di Uomini e Donne:

"Uno non è che non lo vuole dire perché se la vuole menare o comunque vuole fare il figo. Purtroppo o per fortuna è un programma televisivo, è un lavoro, mi metto dalla parte della redazione e ti fanno firmare delle vere e proprie clausole. Non posso divulgare informazioni relative al programma, altrimenti vai incontro a livello legale. Non sono sanzioni però vai proprio in causa".

C'è chi ha letto, dietro le parole del corteggiatore, la volontà di mettere fine alla frequentazione della tronista:

"È giusto che questa cosa vada spiegata, perché magari per qualcuno che non è mai stato in quel contesto, come Temptation Island, questi sono tutti programmi registrati. Quando tu registri, fai un montaggio e poi lo mandano in onda. Quindi io sto una settimana in anticipo rispetto a quello che va in onda in tv, però non lo posso dire in tutta onestà. Nel bene e nel male sarò me stesso. Dirò comunque la verità come ho già fatto. ‘Stavo impazzendo, sei il mio pensiero fisso’. Cioè, non ci prendiamo per il c*lo, perché io con quella donna ci sono uscito tre volte. Con tutto che il percorso stava andando da Dio ed ero felicissimo. Però nel momento in cui c’è stato sto casino, io mi sono sentito in tutta onestà di dire le cose come stanno. Avrei apprezzato da parte sua un pizzico di tatto in più e di sensibilità. Forse non è passato bene il messaggio. Però quello che posso dire è che io sarò sempre me stesso. Comunque vada. Anche perché non ho tempo da perdere, non voglio far perdere tempo agli altri. Se son rose fioriranno, io ce la metterò tutta. Poco ma sicuro".