Uomini e Donne, Sammy Hassan 'uomo da valori solidi' per Cristina Incorvaia

Di Sebastiano Cascone giovedì 30 aprile 2020

Cristina Incorvaia, ex Temptation Island e trono over di Uomini e Donne, difende Sammy Hassan dagli attacchi di Giovanna Abate

Cristina Incorvaia, ex partecipante del trono over di 'Uomini e Donne', nelle scorse ore, ha postato una Instagram Stories, a sostegno di Sammy Hassan, impegnato, nelle ultime settimane, a conoscere, in maniera virtuale, la tronista Giovanna Abate. La ragazza non si fida ciecamente del vocalist tanto da metterlo continuamente in discussione.

La dama del programma di Maria De Filippi, che ha conosciuto Sammy come tentatore di 'Temptation Island', lo difende a spada tratta, per nulla convinta dall'atteggiamento di Giovanna. Ecco le sue parole:

"Di fronte a certi atteggiamenti ora mi sento di dover dire il mio pensiero. Ho conosciuto Sammy a Temptation Island ed è nata una bella amicizia che prosegue tutt'ora. Un uomo con valori solidi difficili da trovare oggi. Un padre esemplare, affettuoso e attento. Chi lo conosce meglio di me può confermare ciò che scrivo. Se ti senti troppo 'tronista' e ti elevi a donna a cui tutto è dovuto senza dare...non puoi avere accanto persone umili e vere perché non ti sentirai importante...loro amano, non soddisfano solo esigenze come umili servi"