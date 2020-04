E' finita fra Ivana Icardi e Hugo Sierra. Il commento di Adara Molinero: "Momento delicato"

Di Marco Salaris mercoledì 29 aprile 2020

Doccia fredda per l'ex concorrente del Grande Fratello 16 a Supervivientes. Il commento dell'ex di Sierra: "Non mi piace vederlo così".

Colpo di scena a Supervivientes: è finita la relazione tra Ivana Icardi e Hugo Sierra. Un primo segnale sul fatto che i rapporti non stessero più viaggiando in acque buone lo si è percepito diversi giorni fa con un improvviso stop da parte di entrambe le parti.

Ora la questione sembra essere arrivata ad una triste conclusione, soprattutto per Ivana che, convinta di un sentimento ancora vivo si è vista recapitare il due di picche in faccia. Durante la trasmissione Terra de Nadie in onda su Telecinco, un video ha chiarito cosa sarebbe accaduto una volta che Ivana si è recata da Hugo per poter trascorrere insieme un pò di tempo e festeggiare il loro secondo mese di relazione.

La doccia fredda è arrivata quando Hugo rivolgendosi all'ex concorrente del Grande Fratello 16 dice:



Ho pensato abbastanza alla nostra relazione. Già ti avevo detto che se una persona non mi piace non sto con lei. Sto vedendo cose che non facevano bene nè a te nè a me.

Nonostante Ivana abbia cercato in tutti i modi di portare Sierra ad un ripensamento non c'è stato nulla da fare: "Ho dovuto prendere una decisione drastica - dice - è un bel casino sia per te che per me" chiudendo di fatto le porte ad un possibile ricongiungimento tra i due.

La disperazione di Ivana è venuta fuori in un pianto da sfogo con i suoi compagni d'avventura: "Come può dirmi una cosa del genere. Mi ha fatto così male".

Dunque pagina chiusa, o almeno così sembra. Adara Molinero, ex compagna dell'uomo ospite della trasmissione nella quale è stato trasmesso il video ha commentato la rottura: "Hugo è in un difficile momento. E' vero che ci siamo fatti molto male, però a me non piace vederlo così, mi fa male. Io voglio vederlo sorridere." Mentre sull'ipotesi di una possibile gravidanza della Icardi afferma: "Non posso opinare su questo. Magari torneranno insieme e saranno felici, però Hugo è una persona che quando prende una decisione non torna indietro".