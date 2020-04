Sara Affi Fella: prima foto con il pancione

Di Sebastiano Cascone mercoledì 29 aprile 2020

La prima foto del pancione di Sara Affi Fella

Sara Affi Fella, nelle scorse ore, ha mostrato, ai fan su Instagram, la prima foto del pancione su Instagram. L'ex tronista di 'Uomini e Donne', infatti, è incinta di 4 mesi del compagno, il calciatore, Francesco Fedato. La giovane influencer ha ricevuto, nel giro di poche ore, gli attestati di stima e affetto da parte dei suoi seguaci e gli auguri speciali da parte di una follower d'eccezione, ovvero Simona Ventura.



























Visualizza questo post su Instagram







































Ci sentiamo così felici @francescofedato19 #me

Un post condiviso da S A R A (@saraaffifellaufficiale) in data: 27 Apr 2020 alle ore 10:03 PDT

In una recente diretta Instagram, Sara ha confidato di aver avuto le nausee nelle prime settimane: "Quanti chili ho preso? Quattro! Sono giusta, ma sto molto attenta a quello che mangio. Prima sgarravo di più. Adesso sto molto più attenta". L'ex protagonista del programma di Maria De Filippi, in questi giorni, sta passando la quarantena con il compagno: "Francesco è qui con me non ho paura perché se mi metto anche paura e ansia è finita. Poi quando esco per i controlli è inevitabile avere un po’ di paura e di ansia, non è come stare dentro casa".