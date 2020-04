Filippo Magnini: "Giorgia Palmas? La più bella del mondo. Non riusciamo a stare separati"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 29 aprile 2020

Filippo Magnini innamorato pazzo di Giorgia Palmas

Filippo Magnini, in una lunga intervista al settimanale 'Novella 2000', in edicola questa settimana, ha raccontato i retroscena inediti del suo libro, 'La resistenza dell'acqua', che racchiude la sua storia d'atleta e l'amore per Giorgia Palmas, conosciuta due anni fa:

"Mi è sempre piaciuta, è la ragazza più bella del mondo. Non c'eravamo mai visti prima. Amici comuni ci hanno presentato, alla terza cena in quattro mi sono offerto di offrirle un passaggio in auto. Subito ci siamo trovati a parlare con sincerità, io dei miei problemi con l'inchiesta, lei di sua figlia Sofia. E' stato colpo di fulmine. Siamo simili, abbiamo gli stessi valori, progetti, punti di vista sulla vita. E abbiamo progetti di coppia. Non è che io penso a Filippo, e lei a Giorgia, e quando c'è tempo pensiamo a noi. No: entrambi pensiamo entrambi alla famiglia".

Il nuotatore e l'ex velina di 'Striscia La Notizia' hanno dovuto rinunciare alle nozze (previste per fine marzo) a causa della diffusione del Coronavirus:

"Una data in mente l'abbiamo ma per scaramanzia non la dico".

La coppia è solida, innamorata e desiderosa di vivere una lunga vita assieme:

"E' materna in ogni cosa che fa, si prende cura, è dolce. E ci divertiamo anche quando siamo soli sul divano a vedere la tv. C'è una frase che mi dice che mi piace moltissimo: 'Sono pazza di te' continua a dirmelo. E' una frase bellissima, vuol dire che è piena di me, del nostro amore, separati non riusciamo a stare. E anch'io sono pazzo di lei".