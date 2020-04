Chi è Coco Rebecca Edogamhe? Età, origini, Summertime, sorella, fidanzato

Di Giulio Pasqui mercoledì 29 aprile 2020

Coco Rebecca Edogamhe è l'attrice che interpreta Summer in Summertime.

Coco Rebecca Edogamhe è l'attrice protagonista di Summertime, la serie Netflix liberamente ispirata a 3 metri sopra il cielo dove interpreta il ruolo di Summer Bennati, una ragazza con la testa sulle spalle che vive in segreto la sua voglia di evadere dalla quotidianità. Ma chi è Coco? Classe 2001, è nata il 5 settembre a Bologna. La giovane attrice ha origini afro, infatti appare molto legata alla cultura africana. Sua mamma è italiana mentre il papà è senegalese. "Non sono solo capelli, sono il simbolo di un popolo intero. Sono cultura", ha scritto in un post pubblicato su Instagram. Quella con Netflix è la sua prima esperienza importante come attrice.

Coco ha una sorella minore, Alicia Ann Edogamhe (classe 2007), che interpreta il ruolo di Blue in Summertime. Ama i viaggi, la pittura, la fotografia, il video editing e il ballo (infatti pratica hip hop). Insomma, è un'artista a tutto tondo. Parla quattro lingue: inglese, spagnolo e tedesco, oltre all'italiano. Tra i suoi film preferiti c'è Alla ricerca della felicità. E' alta 1,67 cm.

Non si conoscono dettagli sulla vita privata di Coco. Non sappiamo se lei sia fidanzata o single.