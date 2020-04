Ivan Gonzalez: "Sonia Pattarino? Si è comportata malissimo"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 29 aprile 2020

Ivan Gonzalez non ha gradito gli attacchi dell'ex compagna Sonia Pattarino

Ivan Gonzalez, reduce dall'esperienza del 'Grande Fratello Vip 4', ha raccontato, a 'Novella 2000', come ha vissuto gli attacchi continui da parte dell'ex fidanzata, Sonia Pattarino, durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà:

"Si è comportata malissimo nei miei confronti. Ha iniziato a sputare veleno sui social, alimentando l’ostilità della gente verso di me… Ha detto tante bugie […] Forse cercava visibilità? Sono situazioni che per me sono semplicemente inaccettabili".

La relazione, nata all'interno dello studio di 'Uomini e Donne', è naufragata dopo pochi mesi:

"Sonia ha 32 anni, era pronta per avere figli e famiglia, a differenza mia che non me la sento ancora. Era troppo gelosa, possessiva. Quando facevo serate nei locali si lamentava che le fan si avvicinavano a me. Ma dico: ti sei fidanzata con un ragazzo che lavora con l’immagine, lo hai conosciuto in tv. Non pensi che sia normale che le ragazze chiedano un selfie o un abbraccio quando mi incontrano?".

L'influencer spagnolo ha apprezzato, invece, la vittoria di Paola di Benedetto:

"Giusto il suo trionfo. Paola Di Benedetto è una ragazza sincera e leale. Ha fatto un bellissimo percorso. Non ha creato pettegolezzi ed è stata fedele al suo fidanzato Federico Rossi fino alla fine. Questo il pubblico lo ha apprezzato".