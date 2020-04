Uomini e Donne, Gemma ascolta la voce di Punto Coronato (video)

Di Alberto Graziola mercoledì 29 aprile 2020

Gemma entusiasta dalla voce di Punto Coronato

Gemma ha sentito, per la prima volta, la voce di Punto Coronato. "Hai una voce bellissima!" ha sottolineato la dama, emozionata.

"Quello che ha fatto Gemma è stato bellissimo!" ha esordito lui.

Secondo quanto dichiarato, Punto Coronato avrebbe 56 anni. Per Gianni la voce è anche più giovanile: "38... 40..."

"Mi è piaciuta molto la sua voce..."

"Un tempo l'avevo vista durante una sfilata con un abito nero... Tina, lei è stata molto dura con Gemma. E' una bellissima donna con una grande felicità. Lei criticava Gemma ma credo che ogni donna possa essere sensuale alla sua età" ha dichiarato l'uomo, al telefono.

Per Tina non è mai stata ironica o simpatica nel farlo: "Lei lo crede, crede di essere la donna più sensuale ma non lo è".