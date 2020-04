Clizia Incorvaia difende la storia con Paolo Ciavarro e lancia una frecciata a Costantino della Gherardesca: "Tornasse a fare Maga Maghella"

Di Marco Salaris martedì 28 aprile 2020

L'ex gieffina risponde alle critiche e parla dei rapporti con il suo ex Francesco Sarcina.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la loro relazione nata sotto le telecamere del Grande Fratello VIP hanno acceso i riflettori su diverse questioni riguardo il loro amore: primo fra tutti la veridicità dei loro sentimenti, più volte manifestati e confermati in diverse interviste, comprese le ospitate in collegamento a Live non è la d'Urso.

In un'intervista a Superguida TV Clizia torna sul fidanzamento con Ciavarro sottolineando i pregi del figlio dell'attore Massimo e dell'attrice Eleonora Giorgi:



Mi ha colpito il suo essere diverso. E' un uomo d'altri tempi e per me è un principe. Ha un'eleganza innata e ha un forte senso dello humour. Ha saputo flirtare con me e ogni carezza aveva un determinato peso. Ci abbiamo messo un mese prima di darci un bacio. Paolo parla la mia stessa lingua e non era scontato. Si è preso un pacchetto importante. E' passionale, un sognatore, un diverso come me. Il Grande Fratello sta continuando per noi anche ora che non possiamo vederci.

I due al momento si trovano l'uno lontano dall'altra e non possono vedersi per via delle regole di restrizione per l'emergenza Coronavirus: "Il Grande Fratello sta continuando per noi anche ora visto che non possiamo vederci. Questa distanza ha rafforzato la voglia di viversi e di desiderarsi" sottolineando che il loro "non è un fuoco di paglia".

Clizia intanto ha potuto conoscere Eleonora Giorgi con la quale pare abbia trovato un'amica (o una futura suocera) su cui fare affidamento:



E' una persona unica e meravigliosa. Sono felice di averla nella mia vita. E' di un'intelligenza fuori dal comune e non lo dico per fare sviolinate.

Stoccata a Costantino della Gherardesca che nelle scorse puntate di Live non è la d'Urso ha parlato della differenza d'età che corre tra i due:



Nel 2020 non capisco come si possa parlare ancora di differenza d'età. Io e Paolo sembriamo anche coetanei. Per quanto riguarda Costantino, lui vuole fare il veggente e ha addirittura dichiarato che io avrei circuito Paolo. Meglio che si rimetta i panni di Maga Maghella quando leggeva le carte nel programma di Chiambretti piuttosto che fare come sta facendo adesso.

Mentre con Francesco Sarcina i rapporti si sono nuovamente rasserenati per il bene di loro figlia: "E' un rapporto improntato all'educazione e al rispetto. Per il resto gli auguro tutto il bene e spero che abbia la fortuna di innamorarsi perché lo renderebbe più sereno".