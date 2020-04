Antonella Elia: "Zequila? Non mi piace, è l’opposto dell’uomo con cui potrei stare"

Di Sebastiano Cascone martedì 28 aprile 2020

Antonella Elia punta il dito contro Antonio Zequila e Paolo Ciavarro

Nel corso di una lunga diretta con Asia Valente, Antonella Elia ha fatto un bilancio finale della sua esperienza all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'.

"La considero un’esperienza difficile a livello psicologico, mi sono trovata in difficoltà a stare chiusa in una casa con persone che mi stavano davvero molto antipatiche. Nella vita reale le avrei mandate a quel paese".

L'ex valletta di Mike e Corrado ha parlato, a lungo, anche dei suoi ex compagni d'avventura focalizzandosi, in particolare, su Paolo Ciavarro che, a suo dire, non ha lasciato un'impronta assai incisiva durante l'esperienza nel loft di Cinecittà:

"Paolo è una persona che non ha carattere. Non ho mai avuto rapporti con lui, non ha mai avuto umanità, calore. Nella vita in qualche modo devi avere coraggio. Non ho un gran ricordo di Paolo".

L'ex gieffina, durante la chiacchierata virtuale con la giovane influencer, ha avuto modo di esternare le proprie considerazioni su Antonio Zequila, con cui, si è scontrata spesso:

"Quando te ne sei andata via lui è entrato in depressione, è proprio impazzito...A me Zequila non piace per niente, proprio zero. Quando gli ho dato quel bacio a stampo era per gioco e Pietro si è pure arrabbiato. Non mi piace, è l’opposto dell’uomo con cui potrei stare".