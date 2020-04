Uomini e Donne, Alchimista e il percorso sensoriale di Giovanna (VIDEO)

Di Marco Salaris martedì 28 aprile 2020

Il corteggiatore misterioso porta la tronista in un viaggio dei 5 sensi.

Giovanna Abate ha cominciato il suo percorso di conoscenze in questa nuova fase di Uomini e Donne. Dei suoi primi 4 corteggiatori momentanenamente virtuali, due sono stati eliminati: Azzurro e Morning Star. La tronista si è lasciata incuriosire da Alchimista, il ragazzo 26enne ha destato più interesse grazie al suo lato da corteggiatore misterioso.

Alchimista ora è più sereno nel manifestare le proprie simpatie per la bella Giovanna. Per lei ha pensato ad un percorso sensoriale: il ragazzo infatti ha guardato i promo di lancio antecedenti alla ripartenza di Uomini e Donne e grazie al filmato ha potuto tracciare una piantina del loft su un foglio per poter portare Giovanna a degli indizi in un modo del tutto originale.

Attraverso l'udito, il gusto, il tatto, la vista e l'olfatto Alchimista vuole lasciare un'impronta di sé. Giovanna si fa guidare in questo percorso, tra i più interessanti c'è sicuramente il tatto per il quale Alchimista si è voluto affidare alle immagini di tre scene di tre baci ripresi da tre celebri film: Spider-Man, Colazione da Tiffany e Le pagine della nostra vita.

In conclusione Alchimista ha voluto regalare a Giovanna una rosa blu, gesto in cui si è celato il profumo del ragazzo: "Lui mi ha scritto che forse il mio lo conosce. Vorrei sapere come fa a conoscerlo." L'intrigante ragazzo sembra aver imboccato la strada giusta per entrare in conoscenza con la tronista, soddisfatta.

Nel frattempo Gemma, disorientata da un regalo di Cuore di Poeta che le ha provocato imbarazzo, è rimasta emozionata dalla sorpresa di Giovanna decidendo di accantonare il pacco a lei recapitato.