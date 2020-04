Stefano De Martino, quarantena lontano da Belen Rodriguez e Santiago: "Da oggi da solo a Napoli" (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 28 aprile 2020

Stefano De Martino e Belen Rodriguez separati per la quarantena

Stefano De Martino, nelle scorse ore, ha registrato una serie di Instagram Stories, sul proprio account ufficiale, per ringraziare tutti i telespettatori per il grande affetto dimostrato nelle scorse settimane per le repliche di 'Stasera tutto è possibile' che hanno avuto un buon riscontro in termini di ascolto.

Il conduttore di Rai2, da oggi, è tornato nella sua Napoli, lontano dalla moglie Belen e dal figlio Santiago, per preparare, al meglio, la nuova stagione di 'Made in sud'. Un impegno lavorativo che assorbirà tutte le sue energie nelle prossime settimane:

"Ciao a tutti, volevo ringraziare tutte le persone che stanno riguardando Stasera tutto è possibile siete tantissimi e siamo sempre felici di farvi compagnia. A proposito di ridere ritorna Made in Sud il mese prossimo in onda ed è per questo motivo che da oggi mi sono trasferito da solo a Napoli per continuare qui la mia quarantena. Tra qualche settimana comincerò a lavorare al programma. Abbraccio forte tutte le persone che stanno affrontando questa quarantena da soli. Io ho avuto la fortuna di passarla fino ad ora con la mia famiglia e, oggi più di ieri, mi rendo conto di quanto sia dura affrontarla da soli".