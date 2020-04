Leonardo, chi è il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate di Uomini e Donne (Video)

Leonardo è uno dei corteggiatori misteriosi che Giovanna Abate sta conoscendo, attraverso la chat, a Uomini e Donne.

Leonardo è un uomo di 34 anni e la sua lettera di presentazione è stata la seguente:

Mi sembri una donna caparbia, sa quello che vuole e non si accontenta delle briciole. A volte sei un po' troppo emotiva ma lo fai in maniera spontanea e vera, in barba a quello che si possa pensare, perché o piaci per quello che sei o preferisci non piacere. Sei bella ma questa non è una novità, è una cosa che possono dire tutti. Una cosa che colpisce molto sono i tuoi occhi, freddi ma intensi, danno voglia di celare i misteri che si nascondono dietro. Ho una passione per la musica e i tatuaggi, sono alto 189 cm, castano, anche se ora ho i capelli tinti grigio, occhi verde-castano. Amo il food & beverage, viaggiare (ho viaggiato molto), il mondo dello show business, le lingue, la conoscenza e il sapere le cose. Mi piace tanto pensare, chiedermi il perché delle cose, dalle più insignificanti a quelle più importanti. Sono visionario, ho una fantasia sfrenata e sono un sognatore. Difficilmente mi dimentico di qualcosa, se a maggior ragione, mi interessa.