Eliana Michelazzo: "Al GF Vip potrei riscattarmi e trovare i fratelli che non ho mai visto

Di Sebastiano Cascone lunedì 27 aprile 2020

Eliana Michelazzo si candida per il Grande Fratello Vip dopo il polverone del Pratiful

Eliana Michelazzo, negli scorsi giorni, si è raccontata, a lungo, durante la puntata Instagram di Whiteissimo, programma di White Radio condotto da Lorenzo Amatulli. L'ex agente dei vip ha ricordato i tempi in cui era la corteggiatrice di Federico Mastrostefano:

"Una mia amica mi ha fatto una richiesta via mail e mi hanno chiamata. Ho fatto il provino e sono scesa per gioco e ho fatto subito l'esterna e alla seconda esterna mi sono subito baciata" .. "ero la prediletta del pubblico ma sentivo che lui non mi avrebbe scelta." .. "il programma mi è servito perché ti fortifica e ti permette di tirare fuori il tuo carattere".

Lo speaker chiede alla Michelazzo se ha letto le dichiarazioni dell'ex tronista in merito al PratiGate: "Si stupidaggini. Il signorino si sarebbe preso un bel no. Non gli avrei mai detto di sì dopo essere stata presa in giro tutto il tempo, anche per il peso. "

Ad oggi, l'ex manager non parteciperebbe mai al trono over e ringrazia il mondo lgbtq per tutto il sostegno ricevuto quando tutti le hanno voltato le spalle.

Eliana, però, a distanza di tempo, prenderebbe parte nuovamente ad un reality: "Il GF VIP. Per tirare fuori la persona che sei. Uno parla delle sue cose, della sua infanzia e della sua famiglia. Io poi non ho avuto una famiglia unita, ho fratelli adottati. Potrei riscattarmi e trovare i fratelli che non ho mai visto. Potreste vedere tante lacrime".