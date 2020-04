Teresanna Pugliese: "E' stato terrificante. Oggi ho fatto i conti con la realtà" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 27 aprile 2020

La prima spesa di Teresanna Pugliese dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip

Teresanna Pugliese, nelle scorse ore, ha registrato una serie di Instagram Stories, per documentare la prima spesa (con tanto di mascherina) dopo l'uscita dalla casa del 'Grande Fratello Vip'. Ecco le sensazioni a caldo dell'ex gieffina:

"Oggi ho fatto la mia prima spesa ed è stato terrificante. Oggi ho fatto i conti con la realtà... Ho visto la realtà fuori... Le persone... Come si cammina... E stato bruttissimo... Brutto... Dobbiamo essere forti... C’è un mondo là fuori completamente cambiato...".

A due mesi dal proprio ingresso come concorrente al reality di Canale 5, con un post sui propri social, la giovane influencer napoletana ha voluto affidare una riflessione molto intensa e un ringraziamento speciale a tutti quelli che l'hanno supportata in questa nuova avventura televisiva:

"2 mesi fa... Proprio a quest’ora ero in attesa di qualcosa che mi avrebbe stravolto ogni apparente equilibrio.

Ho trascorso ore a pensare in una roulotte a pochi metri dalla famosa porta rossa, mi interrogavo e mi esaminavo con la paura costante di non essere all’altezza; il distacco dai miei affetti mi rese fragile come un bicchiere di vetro e tutto quello che mi passava per la testa non è mai stato paragonabile a ciò che ho vissuto attimo per attimo in quella “casa”. Il grande fratello @grandefratellotv è un viaggio mentale che almeno una volta nella vita bisogna fare. È un passaggio conoscitivo interiore che inevitabilmente sei costretto a vivere, fai talmente a cazzotti con le emozioni che ti sembra di non riconoscerle, non saperle gestire, fino a permettere loro di vincere su di te!

Un incontro surreale con il “tempo” simile ad un’immagine apparentemente ferma ma che in realtà correva velocissima... e proprio in questa corsa, inconsapevole, fuori da lì il mondo stava cambiando!

Non mi spiegavo come mai quest’occasione fosse arrivata proprio in un momento storico così brutto... ma nulla succede per caso!

Ringrazio uno ad uno gli amici di questo viaggio, @alfosignorini e gli autori che hanno dato il massimo per portare avanti questo progetto. Si... li ringrazio per avermi dato questa opportunità, perché hanno dato vita ad un nuovo pezzo di me! E grazie a voi tutti che mi avete supportata e sopportata 😁

#tb #gfvip #grandefratellovip #"