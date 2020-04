Morning Star, chi è il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate di Uomini e Donne (Video)

Morning Star è uno dei corteggiatori misteriosi che Giovanna Abate sta conoscendo, attraverso la chat, a Uomini e Donne.

Morning Star è stato presentato come un ragazzo di 26 anni che gioca a pallanuoto.

La sua lettera di presentazione è stata la seguente:

Scrivere è la bellezza della libertà assoluta, quella di poter improvvisare, creando meraviglia e di sbagliare senza poi poter cancellare. Scrivere qualcosa che resti nel tempo su carta e nella vita della persona che legge. Ecco perché più che scriveti una lettera, vorrei lasciarti solo un foglio bianco, come la possibilità di scrivere qualcosa da poter rileggere, sorridendo.

Giovanna, dopo aver letto queste prime parole, l'ha trovato "misterioso e simpatico".

La presentazione è proseguita così:

Mi piace cucinare e mangiare, ma non da solo. La carbonara è uno dei miei piatti preferiti. Mi piace leggere nel tempo libero. Ti mando un estratto di un libro di Oscar Wilde che rappresenta il mio stato d'animo che mi appartiene in questo momento cioè il fatto che, ad oggi, ancor di più, voglio fermarmi per osservare meglio la vita. Ti mando due miei dettagli.