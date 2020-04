Antonella Elia contro gli hater su Twitter: "Siete già la vostra condanna"

Di Sebastiano Cascone lunedì 27 aprile 2020

Il duro sfogo di Antonella Elia su Twitter contro gli hater

Antonella Elia, negli scorsi giorni, a poche settimane dalla finale del 'Grande Fratello Vip', ha avuto modo di testare l'umore del pubblico nei suoi confronti. Sono nate diverse pagine social a favore dell'ex valletta di Mike e Corrado. Non le manca, di certo, l'affetto dei sostenitori che l'hanno premiata fino a condurla ad un passo dalla vittoria. La showgirl, però, ha rivolto un pensiero, su Twitter, a tutti gli hater che l'hanno attaccata per il comportamento tenuto in casa verso le proprie 'nemiche' come Licia Nunez, Fernanda Lessa.



Una volta leggevo gli insulti su Twitter e mi arrovellavo. Ora niente. Il niente assoluto. Potete continuare. Nessuno vi denuncerà . Siete già la vostra condanna. Per tutti gli altri... No... Vabbè! Come state? Io.. nel delirio ma stasera su Instagram diretta con @AdrianaVolpeTV

— Antonella Elia (@EliaAntonella) April 24, 2020

Durante la diretta con Adriana Volpe, di qualche ora fa, l'ex gieffina ha avuto parole molto dure anche nei confronti di Patrick Ray Pugliese con cui si è scontrata diverse volte:

Elia: "Se me lo facevano incontrare era dolori dopo le ultime dichiarazioni che ha fatto. Ha legato con me in maniera falsa. E' una persona falsa. Ne devo prendere atto. Tutti, quando sono uscita, mi hanno raccontato Patrick come uno stratega che, a seconda delle persone che più gli convincevano , si avvicinava dietro una strategia. L'ultima settimana si è avvicinato a me, non per affetto, perché ha giudicato strategicamente che gli conveniva starmi vicino. Ha iniziato quelle moine frutto di un personaggio ben riuscito. Ha dichiarato ad un giornale che io ho gravi problemi psicologici e che gliel'ha detto la psicologa della casa. Ha fatto le scuse perché è stato obbligato. C'è stata una chiamata. Ha come unico obiettivo quello di vincere il Grande Fratello. Anche questa volta ha fallito. Non lo voglio sentire più nominare in tutta la mia vita".